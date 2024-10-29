Mersin’de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

Mersin’de bir otomobil aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi yaralandı.

Mersin’de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü

’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölündü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesindeki Gaziosmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

A.Ç. yönetimindeki 33 ALB 789 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje daha sonra aydınlatma direğine çarptı.

İkiye bölünen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

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