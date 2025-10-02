Mersin'de feci kaza: Park halindeki TIR'a arkadan çarptı, yaşamını yitirdi

Mersin'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Mersin-Antalya D-400 Karayolu'nda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'ndeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği önünde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kamuran Toker idaresindeki 33 NFF 66 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sürücüsünün park ettiği 27 P 2796 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın sürücünün uyuması nedeniyle meydana geldiği değerlendirilirken, kazayla ilgili incelemeler sürüyor.