Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin Erdemli'de domates yüklü bir kamyon hafif ticari araca çarptı, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, hayatını kaybeden hafif ticari aracın sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte çıkartılabildi.

Mersin'de feci kazada araçlar hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Erdemli-Karaman Ayrancı yolu Kayacı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 AJR 721 plakalı kamyon Erdemli istikametine seyir halindeyken sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu karşı taraftan gelen Soner Çölkesen yönetimindeki 33 PD 573 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan ve parçalara ayrılan kamyon şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, hafif ticari aracın sürücüsü Çölkesen'in sıkıştığı araçta hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonetin sürücüsü ise araçtan çıkartılarak ambulansla ilçe devlet hastanesine gönderildi.

Savcı olay yerinde inceleme yaparken Çölkesen'in cenazesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılarak cenaze aracıyla morga götürüldü.

Kazada kamyonun freninin patlamış olabileceği iddia edildi.

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