Mersin'de feci kazada iki ölü, beş yaralı: Otoyol gişelerinde beton bariyerlere çarptı
Mersin'de otoyolda bir otomobil, gişelerdeki beton bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi hayatını kaybederken, dördü çocuk beş kişi yaralandı.
Tarsus ilçesinde saat 18.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana batı gişelerinde, Salih Güner'in (70) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dördü çocuk beş yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Sürücü Salih Güner ve yolcu Bozan Altuntaş'ın (75) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından Güner ve Altuntaş'ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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