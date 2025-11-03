Mersin'de feci olay: Alevlerin arasında can verdi
Mersin'de yabani otları temizlemek için ateş yakan bir kişi, alevlerin ortasında kalarak yaşamını yitirdi.
Mersin'de temizlik için ateş yakan adam, alevlerin ortasında can verdi.
Gülnar ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bahçede çalışan Mehmet Ali Külah, yabani otları temizlemek için ateş yaktı.
ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Alevler, kısa sürede yayıldı, ağaçlara sıçradı. Bu sırada Külah, alevlerin arasında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale edip söndüren ekipler, Mehmet Ali Külah'ın cansız bedenini buldu.
Külah'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.