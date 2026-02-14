Mersin'de feci olay. Evin balkonundan kamyonet kasasına düştü
14.02.2026 10:12
Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı.
Mersin'in Mut ilçesinde 17 yaşındaki genç bir kız, bir apartmanın dördüncü katından kamyonet kasasına düştü. Ağır yaralanan genç kız, tedavi altına alındı.
Olay, Mut ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 17 yaşındaki E.Ç. dördüncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek park halindeki kamyonet kasasına düştü.
AĞIR YARALANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı E.Ç., Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.