Mersin'de feci ölüm: Lise öğrencisi 12. kattan düştü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, 12. kattan düşen 15 yaşındaki bir lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesi Şehitlertepesi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir sitede iddiaya göre; 12 katlı binaya çıkan 15 yaşındaki E.K.Ö., dengesini kaybederek aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, E.K.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çocuğun cansız bedeni Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.