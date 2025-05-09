Mersin'de feci ölüm: Araçtan atlayan Zeynep'e TIR çarptı

Mersin'de trafikte korkunç bir olay yaşandı.

Tarsus ilçesi girişinde D-400 Karayolu Barbaros Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda iddiaya göre, İ.H.B. idaresindeki kamyonet seyir halindeyken arka koltuğunda oturan Zeynep Y. (16) henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kapıyı açıp atladı.

Yola düşen Zeynep'e, aynı yönde seyreden A.O. yönetimindeki tanker çarptı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede yapılan inceleme sonrasında Zeynep Y.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.