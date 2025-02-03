Mersin'de firari hükümlü yakalandı

Mersin'de farklı suçlardan hakkında 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mersin'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri satma, dağıtma, ticari amaçlı satın alma" gibi farklı suçlardan aranan F.U'nun saklandığı ikameti tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda hakkında 39 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

F.U, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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