Mersin'de firari hükümlü yakalandı
Mersin'de çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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