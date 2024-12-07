Mersin'de firari hükümlü yakalandı

Mersin'de çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mersin'de firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 60 yıl 5 ay 71 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.İ. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Öne Çıkan Video

Piyasada sahte dolar paniği! Soruşturma başlatıldı (Sahte dolar nasıl anlaşılır?)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...