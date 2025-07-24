Mersin'de freni patlayan kamyon sulama havuzuna düştü

Mersin’in Erdemli ilçesinde freni patlayan kamyon, yol kenarındaki sulama havuzuna düştü.

Mersin'de freni patlayan kamyon sulama havuzuna düştü

Alınan bilgiye göre, kaza Üçtape Mahallesi’nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden kamyonun freni patladı.

Kontrolden çıkan , yol kenarındaki sulama havuzuna düşerek suya gömüldü. Olayda yaralanan olmazken, kamyon vinç yardımıyla içi su dolu havuzdan çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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