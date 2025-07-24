Mersin'de freni patlayan kamyon sulama havuzuna düştü
Mersin’in Erdemli ilçesinde freni patlayan kamyon, yol kenarındaki sulama havuzuna düştü.
Alınan bilgiye göre, kaza Üçtape Mahallesi’nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden kamyonun freni patladı.
Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki sulama havuzuna düşerek suya gömüldü. Olayda yaralanan olmazken, kamyon vinç yardımıyla içi su dolu havuzdan çıkarıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kamyon
- Mersin Erdemli
- Mersin