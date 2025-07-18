Mersin'de fuhuş operasyonu: 19 tutuklama

Mersin'de Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; tarihi ve turistik Kızkalesi mevkisinde 4 eğlence merkezi, 4 masaj salonu, 2 günübirlik konaklama yerine, özel harekat polisi ve insansız hava araçlarıyla operasyon gerçekleştirdi.

Kimliği tespit edilen 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 18 mağdur kurtarıldı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; fuhuştan elde edildiği belirtilen 106 bin 250 TL, pompalı tüfek, ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda mühimmatı, 30 telefon ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilere ait MASAK raporuna göre suç gelirlerinden elde edildiği tespit edilen ve 50 milyon TL işlem hacmi olan 15 tapu ve 23 motorlu araca da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 19'u çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.