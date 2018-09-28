Mersin'de Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ndeki pansiyonda fuhuş yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, R.O. ile fuhuş yaptığı iddiasıyla S.Ö. isimli kadın ve pansiyon sahibi N.B. ile yanında çalışan Suriye uyruklu H.F.'yi gözaltına aldı.
R.O. ve S.Ö. emniyetten salıverildi, Suriyeli H.F. ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Pansiyon sahibi N.B., "fuhşa yer ve imkan sağlama" suçlamasıyla adliyeye gönderildi.