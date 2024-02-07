Mersin'de ''Gaco'' çetesi çökertildi

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin binaları gözetlediğinin fark edilmesiyle de Akdeniz ilçesinde 3 kadın, Toroslar ilçesinde ise 4 kişi hırsızlık amacıyla eve girmek üzereyken yakalanıp gözaltına alındı.



ÜZERLERİNDE TORNAVİDA BULUNDU



Şüpheliler, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne getirildiklerinde yapılan üst aramalarında, kilitli kapıları açmada kullandıkları tornavidalar ve kilitli olmayan kapıları açmada kullandıkları plastik aparatlar ele geçirildi.

Kadın hırsızlık suç şebekesine yönelik çalışmalarda; 10 kadın ve 2 erkek şüpheli yakalandı. Evden hırsızlık olayları önlenirken ayrıca 6 olayın da aydınlatıldığı bildirildi.