Mersin'de gasba tutuklama

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, darbettikleri kişinin cep telefonu, altın kolyesi, kimlik ve banka kartlarını zorla aldıkları öne sürülen 2 şüphelinin kimliği belirlendi.



Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 3 tüfek, tabanca, 6 fişek ile müştekinin telefonu ve kolyesi bulundu.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.