Mersin'de gece denize giren üç kişiden biri boğuldu, iki kişi aranıyor

İlçeye bağlı Atakent-Yapraklıkoy sahilinde gece serinlemek için denize giren kimliği belirsiz üç kişi, dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı.

Üç kişinin denizde çırpındığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin denizde yaptığı aramada akıntıyla sürüklenen üç kişiden biri olan kimliği belirsiz kadının cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedeni bulunan kadının ve kaybolan iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Denizde kaybolan diğer iki kişinin bulunması için ekipler arama çalışmasını sürdürüyor.