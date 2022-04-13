Mersin'de Göksu Deltası'ndaki yangın kontrol altında

Mersin Silifke'deki Göksu Deltası'nda dün çıkan ve arazi şartları nedeniyle bazı alanlarına müdahale edilemeyen yangın kontrol altına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 10:17

Mersin'de Göksu Deltası'ndaki yangın kontrol altında

'in Silifke ilçesinde, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.

Deltanın bir kısmında çalışma yapabilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı.

Araçların ulaşamadığı sazlığın bazı bölümlerinde görülen alevlerin de kendiliğinden sönmesi bekleniyor.

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