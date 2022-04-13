Mersin'de Göksu Deltası'ndaki yangın kontrol altında

Haberler - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 10:17
Mersin'in Silifke ilçesinde, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'ndaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Yangın, arazinin bataklık olması nedeniyle müdahale edilemeyince gece boyunca sürdü.
Deltanın bir kısmında çalışma yapabilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı.
Araçların ulaşamadığı sazlığın bazı bölümlerinde görülen alevlerin de kendiliğinden sönmesi bekleniyor.