Mersin'de görev başındaki kadın doktora saldırı: 2 gözaltı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir kadın doktora fiziksel şiddet uyguladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



İddiaya göre, hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor Tuğba Karakaş, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada Z.T. ve S.V. odaya girdi.



Hemşirenin, "hasta mahremiyetini" ihlal ettikleri için odadan çıkmasını istediği 2 kişi ile sağlık görevlileri arasında tartışma yaşandı.



Tartışma sırasında Z.T. ve yanındaki kadın S.V, doktor Tuğba Karakaş'a saldırdı.



Hastanenin güvenlik görevlilerince uzaklaştırılan şüpheliler, doktorun "beyaz kod" bildiriminde bulunmasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



"HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"



İl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Meslektaşımız, muayene yaptığı esnada odaya giren başka bir hasta ve yakını tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Hastane güvenliği ve kolluk güçlerimizce olaya anında müdahale edilmiş, 'beyaz kod' işlemleri başlatılmış, saldırganlar gözaltına alınmıştır. Bakanlığımızca hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor ve sağlıkta şiddetin son bulmasını diliyoruz."