Mersin'de gümrükçülere rüşvet operasyonu: 10 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarının da olduğu rüşvet ağı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin'de 27, Kocaeli'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda gümrüğe ait mührün ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki ifade işleminin ardından Silifke Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı. 18 şüpheliden 17'si adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.