Mersin'de güneşli havanın tadını çıkardılar

Kentin önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nde hava sıcaklığı 24 dereceyi buldu, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.



Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar ve turistler, kumsalda güneşlendi.



Ziyaretçilerden bazıları denizde yüzdü, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı.



Denize giren bir grup genç de top oynadı.