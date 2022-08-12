Mersin’de hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürdüğü sırada, sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan 6 yaşındaki Alparslan Dince, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Atatürk Mahallesi'nde sokakta oynayan 6 yaşındaki Alparslan Dince'ye çarptı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.



Sürücü polis merkezine götürüldü, çocuğun cenazesi ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

