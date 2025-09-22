Mersin'de hatalı sollama kazaya neden oldu: Bir ölü, sekiz yaralı

Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, hatalı sollama sonucu biri minibüs ile üç araç zincirleme kazaya karıştı.

Kazayı görenler yardıma koşarak ekiplere haber verdi.

