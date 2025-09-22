Mersin'de hatalı sollama kazaya neden oldu: Bir ölü, sekiz yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi öldü, sekiz kişi yaralandı.
Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, sekiz kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Mut ilçesine bağlı Kurtsuyu Mahallesi'nde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, hatalı sollama sonucu biri minibüs ile üç araç zincirleme kazaya karıştı.
Kazayı görenler yardıma koşarak ekiplere haber verdi.
BİR ÖLÜ, SEKİZ YARALI
İhbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan bir yaralı, vatandaşların otomobili elleriyle kaldırmasıyla çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçlardan birinin sürücüsü olan Muhammed Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sekiz kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
