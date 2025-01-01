Mersin'de hem kayak, hem deniz keyfi!
Mersin Bozyazı ve Anamur'da vatandaşlar, her sene olduğu gibi bu sene de yılın ilk gününde hem denize girdi hem de son günlerde yağan karı fırsat bilerek kayak yaptı.
Türkiye'nin önemli tatil noktalarından Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de yeni yılın ilk gününde hem kar hem de deniz keyfi yaşayanlar oldu.
Özellikle bir birine komşu olan Bozyazı ve Anamur ilçesinden vatandaşlar, sabah saatlerinde iki ilçeye de yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta olan Yenicebelen bölgesine giderek kar keyfi yaşadı. Yaklaşık 30-40 santim kar kalınlığının oluğu bölgede kayak keyfi yapanlar daha sonra Bozyazı ilçesinde sahil kenarına giderek denize girdi.
Yağışlı havanın bölgeyi terk etmesinin ardından güneş yüzünü gösterirken sıcaklıkların 10-12 derecelerde olduğu öğrenildi.
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