Mersin'de hortum evlere ve seralara zarar verdi

Mersin'de oluşan hortum, evlere ve seralara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından gece saatlerinde kent merkezinde sağanak, bazı ilçelerde ise dolu ve fırtına etkili oldu.

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde gece iki ayrı hortum çıktı.

Hortumlar ilçelerde evlere, seralara ve bazı işletmelere zarar verdi.

Hortum nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi.

Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı.