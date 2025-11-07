Mersin'de hortum: Seraları yıktı geçti
07.11.2025 02:50
Anadolu Ajansı
Mersin'de çıkan hortum, 2 mahalledeki 11 muz ve sebze serasına zarar verdi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde hortum çıktı. Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde sebze ve meyve yetiştirilen bazı seralar kısmen yıkıldı.
Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü. Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor.