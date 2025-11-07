Mersin'de hortum: Seraları yıktı geçti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hortum çıktı. Çubukkoyağı ve Çopurlu mahallelerinde sebze ve meyve yetiştirilen bazı seralar kısmen yıkıldı.

Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Çopurlu Mahallesi'nde 6, Çubukkoyağı Mahallesi'nde ise 5 sera ile buralarda yetiştirilen muz, patlıcan ve biberler zarar gördü. Elektrik kesintisinin de yaşandığı bölgede hasar tespit çalışması yapılıyor.