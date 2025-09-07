Mersin'de iki ayrı paraşüt kazası: Biri direğe takıldı, diğeri denize düştü

İlk kaza, Tarsus ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütü yapan bir sporcu, 'Eshab-ı Kehf'e Hoş Geldiniz' yazan tabelanın direğine takıldı.

Direkle askıda kalan sporcuya çevreden geçen motorcular yardım etti. Sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İkinci kaza ise, Merkez Mezitli ilçesi sınırlarında meydana geldi. Kentte paraşüt uçuşu yapan sporculardan biri denize düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, suda bulunan sporcuyu can simidiyle tekneye çekerek kurtardı.



Daha sonra paraşüt, denizden ekiplerin koordineli çalışmasıyla alındı.

Kurtarılan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.