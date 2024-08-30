Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Tarsus'ta iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, Tarsus Batı Gişeler çıkışında R.T idaresindeki çikolata yüklü plakası öğrenilemeyen TIR, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - 1

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

İtfaiye ekiplerince araçlardaki yangın söndürülürken, ismi öğrenilemeyen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'de iki TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - 2

Kazada yaralanan diğer tırın sürücüsü R.T. ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.

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