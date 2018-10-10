Mersin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adına rapor düzenlendiğini fark eden bir vatandaşın şikayeti üzerine çalışma başlattı.



Uzun süre bazı eczaneleri takibe alan ekipler, bir şebekenin farklı kişiler adına, bilgileri olmadan ilaç kullanım raporları düzenleyerek aldıkları ilaçları sattıklarını belirledi.



Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar için de yapıldığı belirlenen usulsüzlüğe yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eczane sahibi ve çalışları ile hastanelerin bilgi işlem biriminde görevli olanların da bulunduğu 84 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.



Kentte sabah saatlerinde yapılan operasyonda şüphelilerden 65'i gözaltına alındı.



Bu arada, şüphelilerin yaklaşık 2 bin kişi hakkında sahte rapor düzenleyerek devleti yaklaşık 25 milyon lira zarara uğrattığı iddia edildi.

BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA



Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, usulsüzlüğün 2016 ile 2018 yılları arasında yapıldığının belirlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Kurum sigortalıları ve hak sahipleri adına, şeklen gerçek içerik olarak sahte şekilde çıkartılan uzman hekim raporlarına istinaden, yine şeklen gerçek ancak içerik olarak sahte şekilde reçete edilen ilaçların Mersin ilinde bulunan birtakım eczanelerden temin edildiği, olayın içerisinde hastanede görev yapan bilgi işlem personeli, eczane kalfaları ve aracı diye tabir edilen kişilerin de olduğu hususları tespit edilmiştir."



Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan 84 kişiden 13'ünün eczane sahibi olduğunu ifade eden Ercan, 65 kişinin gözaltına alındığı operasyonda firari 19 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı.