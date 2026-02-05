Mersin'de inşaat şantiyesinde beton bloklar devrildi. 2'si ağır 3 yaralı

Mersin'in Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta beton bloklar devrildi. Bloklardan düşen işçilerden 3'ü yaralandı. İnşaat alanında kolonların üzerinde ise 1 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı AKOM Amirliği koordinesinde bölgeye sevk edilen Akdeniz ile Merkez Grup Amirliği ve Arama Kurtarma ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti.



Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yaralanan 2'si ağır 3 kişiye ilk müdahale yapılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kolonlar üzerinde mahsur kalan 1 işçi ise itfaiyenin merdivenli araç yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.