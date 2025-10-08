Mersin'de işçi minibüsü devrildi: Yaralılar var

Mersin'de sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesi Alıca mevkisinde devrildi.



Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan altı işçi, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



DÜNKÜ KAZADA DÖRT KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Erdemli ilçesinde dün de kaza meydana gelmişti. Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada dört kişi yaşamını yitirmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.