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Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı eski devlet bakanı Ayfer Yılmaz olacak.
Açıklamayı yapan Burhanettin Kocamaz "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" dedi.
YSK, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetmişti.
Mersin'de aday gösteremeyen İYİ Parti, Demokrat Parti'nin adayını destekleyecek.