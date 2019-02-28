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Demokrat Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı eski devlet bakanı Ayfer Yılmaz olacak.

Açıklamayı yapan Burhanettin Kocamaz "İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Devlet eski Bakanı Ayfer Yılmaz olacak, kendisini destekliyorum" dedi.

Mersin'de basın toplantısı düzenleyen Kocamaz şunları kaydetti:



"Bu memlekette demokrasiye sahip çıkacak, ülkeyi bugün yaşanan Mersin odağındaki bu kumpasların önüne geçerek bu badireyi atlatacak elbette yiğit, cesur, memleket, demokrasi sevdalıları vardır. İnşallah bugün bu konuyla ilgili hepinizin ve Türkiye'nin çok yakından tanıdığı değerli bir devlet adamı, bu ülkeye hizmeti geçmiş, bu ülkede ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış Sayın Ayfer Yılmaz, bu işi sahiplenmiştir."



YSK, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetmişti.

Mersin'de aday gösteremeyen İYİ Parti, Demokrat Parti'nin adayını destekleyecek.