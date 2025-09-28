Mersin'de izinsiz pazar kaldırıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde izinsiz kurulan pazar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

'de izinsiz kurulan pazar, zabıtalar tarafından kaldırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki 141. Cadde üzerinde seyyar satıcıların izinsiz kurduğu pazar, hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkilerken, çevre kirliliği ve gürültü nedeniyle vatandaşların şikayetlerine yol açtı.

İhbarlar üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede denetim yaptı.

Seyyar satıcılar alandan uzaklaştırılırken, çevreyi kirleten ve gürültü çıkaran satıcılara cezai işlem uygulandı.

