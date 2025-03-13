Mersin'de kaçak kazıya gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlar olduğunu belirledi.

Bunun üzerine iki ilçede operasyon yapan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kazı yaptıkları yer de suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, ikişer adet dedektör, kulaklık, kazma, beton delici ve bir adet jeneratör ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.