Mersin'de kaçak kazıya gözaltı
Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toroslar ve Silifke ilçeleri sınırlarında tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapanlar olduğunu belirledi.
Bunun üzerine iki ilçede operasyon yapan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi kazı yaptıkları yer de suçüstü yakaladı.
Yakalanan şüphelilerden 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke, ikişer adet dedektör, kulaklık, kazma, beton delici ve bir adet jeneratör ve kaçak kazıda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
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