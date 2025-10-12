Mersin’de kaçak makaron operasyonu: 3 gözaltı

Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde 3 kişinin kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde alınan istihbarat üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 18 bin 190 adet dolu makaron, 35 bin 800 boş makaron, bin 245 sarma kağıdı, bin 700 sigara filtresi, 3 bin 200 şeffaf sigara poşeti, 187 kilogram kıyılmış tütün, 12 elektronik sigara likiti ve 75 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.