Mersin'de kaçak sigara üreticilerine gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında Bozyazı ve Çamlıyayla ilçelerinde üç şüpheli belirlendi. Şüphelilerin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, iki farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda 9 bin 400 adeti dolu 67 bin 400 makaron, 122 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin adet sigara sarma kâğıdı ile 4 adet doldurma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.