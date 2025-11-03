Mersin'de kaçak tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozyazı ilçesinde kaçak sigara ticaretine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 2 şüpheli belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 4 bin adet dolu makaron, 2 bin 750 adet boş makaron, 9 bin adet sigara sarma kağıdı, 18 bin 280 adet sigara filtresi, 5 elektronik sigara kiti, 3 paket nargile tütünü, 65 adet sigara sarma makinesi, bin 750 adet şeffaf sigara poşeti ve 97 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.