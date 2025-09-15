Mersin'de kaçakçılık operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Akdeniz ve Toroslar ilçesinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapan 2 şüpheli takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, büyük kısmı dolu gümrük kaçağı 89 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram nargile tütünü ve 13 elektronik sigara likiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
