Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Tarsus, Mezitli ve Gülnar ilçelerinde piyasaya gümrük kaçağı makaron sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı, 4 şüphelinin kimliği belirlendi.



Ekipler, şüphelilerden birinin çalıştığı narenciye bahçesi ile tespit edilen ikametlere operasyon düzenledi.



Aramalarda 57 bin 200 makaron, 209 kilogram tütün, 140 paket sigara, 3 tütün sarma makinesi ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmaya götürüldü.

