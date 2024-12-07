Mersin'de kadın cinayeti: Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde iddiaya göre yeni tamamlanan bir binadan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti. Daha sonra kadının kocası Z.Ç. de (46) eşinin yanına geldi.

Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vuruldu.

Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede tedbir alarak inceleme yaptı. İnceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla Adli Tıp'a gönderildi.

Polis, kaçan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.