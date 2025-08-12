Mersin'de kadın cinayeti: Önce Songül'ü katletti, sonra kendini öldürmeye çalıştı
Mersin'in Anamur ilçesinde Naim Şen, tartıştığı Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurarak katletti. Şen, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Mersin'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde Naim Şen ile Songül Perçem, araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Perçem araçtan indi. Aracından aldığı tüfekle Songül Perçem’in peşinden giden Şen, başına ateş etti.
Naim Şen ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti.
KADIN ÖLDÜ, ADAM AĞIR YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Perçem’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Şen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Songül Perçem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
