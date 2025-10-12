Mersin'de kamyonet devrildi: Üç yaralı

Mersin'de meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli'ye bağlı Esenpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametine seyreden A.T. yönetimindeki elma yüklü 33 VG 386 plakalı kamyonet, yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçtaki yolcular S.T. ve H.P. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.