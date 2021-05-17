Mersin'de karaya vuran oluklu balinanın ölüm nedeni belli oldu

Mersin'de karaya vuran 'oluklu balina' olarak da bilinen Fin balinasının, büyük bir geminin çarpması sonucu öldüğü belirlendi.

NTV Haber - DHA 17.05.2021 - 16:54

Mersin'de karaya vuran oluklu balinanın ölüm nedeni belli oldu

Mersin sahiline vuran yaklaşık 8 metrelik balinanın ölüm nedeni, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde yapılan incelemede belli oldu.

Balinanın yüzgecinde ve kemiklerinde kırıklar tespit edildi ayrıca vücudunda kanamalı yerler olduğu görüldü. 

Bu tarz bir yaralanmanın büyük bir geminin çarpması ile meydana gelebileceği belirtildi.

İSKELETİ MÜZEDE SERGİLENECEK

Nesli tükenme tehlikesi altına olan balinanın iskeleti üniversite bünyesinde açılan deniz ürünleri müzesinde sergilenecek.

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