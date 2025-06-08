Mersin'de kaybolan kadın aranıyor
Mersin'de Sevgül Barış isimli kadın, tabiat parkında kayboldu. Barış'ın bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.
Mersin'de Sevgül Barış isimli kadın, kayboldu.
Alınan bilgiye göre, Sevgül Barış isimli kadın, Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde kayboldu.
Yakınları, kendi imkanları ile Barış'ı bulamadı.Bunun üzerine kayıp ihbarında bulunuldu.
Bölgeye AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.
Gece başlayan arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
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