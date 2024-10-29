Mersin'de köpeğin ölümüne inceleme
Mersin'de iki kız çocuğu, yavru bir köpeği severken ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. İfadelerine başvurulan kızlar daha sonra serbest bırakıldı. Hayvanın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacak.
Mezitli ilçesindeki bir telefoncuda 2 aylık Pomerian cinsi köpek dükkanın girişindeydi. O sırada içeri 2 kız girdi. Biri telefonla konuşurken köpeği kucağına aldı. Yaklaşık 3 dakika sonra köpeği hareketsiz bir şekilde yere bıraktı.
Kızlar ayrıldıktan bir dakika sonra yanına giden sahibi, köpeği hareketsiz halde buldu.
Şikayet üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. İki kız çocuğunun ifadelerine başvuruldu. Daha sonra serbest bırakıldılar. Hayvanın kesin ölüm nedeni otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.
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