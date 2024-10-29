Mersin'de köpeğin ölümüne inceleme

Mezitli ilçesindeki bir telefoncuda 2 aylık Pomerian cinsi köpek dükkanın girişindeydi. O sırada içeri 2 kız girdi. Biri telefonla konuşurken köpeği kucağına aldı. Yaklaşık 3 dakika sonra köpeği hareketsiz bir şekilde yere bıraktı.



Kızlar ayrıldıktan bir dakika sonra yanına giden sahibi, köpeği hareketsiz halde buldu.

