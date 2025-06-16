Mersin'de köpek balığı korkusu: Tatilcilerin kabusu oldu

"TEKNE TURLARI DURMA NOKTASINA GELDİ"



Hafta sonu olmasına rağmen teknelerin tura çıkamadığını kaydeden turizmci Hamza Ogur, "Evet köpek balığı var ama açık sularda yaşıyorlar. Kıyılarımızda köpek balığı tehlikesi yoktur." dedi.

Sosyal medyadaki görüntülerin tatilcileri tedirgin ettiğinden bahseden Ogur, "Tekne turları durma noktasına geldi." diye konuştu. dedi.



GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KAPTAN KONUŞTU



Sosyal medyada yer alan videoyu çeken balıkçı kaptan Serkan Yetkin ise korkulacak bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Bu balıkları zaman zaman yakalıyoruz. Derin ve soğuk sularda yaşarlar, kıyıya kesinlikle yaklaşmazlar. O gün de uluslararası sularda trol avı yapıyorduk. Kendi aramızda espri amaçlı bir video çektik ve sosyal medyada paylaştım. Ancak bazı kişiler videoyu bağlamından kopararak yaydı, olay buralara geldi. Taşucu kıyılarında kesinlikle köpek balığı yok. Video, kıyıya çok uzak bir bölgede, yaklaşık 500 ila 1000 metre derinlikte çekildi. Bugün turdan döndüm, en fazla 15-20 metre derinliğe gidiyoruz. İçiniz rahat olsun. Tur tekneleri o kadar uzağa gitmiyor."