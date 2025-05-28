Mersin'de korkunç kaza: TIR'ın çarptığı bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı

Mersin 'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan U.S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada TIR'ın altında kaldı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Okan U.S.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR



Polis, kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili inceleme sürüyor.