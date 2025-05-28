Mersin'de korkunç kaza: TIR'ın çarptığı bisikletli çocuk öldü, sürücü kaçtı
Mersin'de bisikletiyle iş yerine giden 16 yaşındaki Okan, TIR'ın altında kalarak can verdi. Sürücü ise olay sonrası kaçtı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir iş yerinde stajyer öğrenci olarak çalışan Okan U.S. (16), bisikletiyle iş yerine gittiği sırada TIR'ın altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ismi henüz öğrenilemeyen TIR sürücüsü kaçtı.
Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından Okan U.S.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Polis, kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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