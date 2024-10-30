Mersin'de kumar operasyonu: 25 bin TL ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamlıyayla ilçesinde bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan 4 şahıs ile yer ve imkan sağlayan iş yeri sahibini suçüstü yakaladı.

Ekipler, kumar oynayan her bir şahsa 6 bin 425 TL olmak üzere toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesti.

İş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamak için yer ve imkân sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.