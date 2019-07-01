Mersin’de son bir haftada 14 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi hayatını kaybetti.

6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.