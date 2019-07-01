Mersin’de son bir haftada 14 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi hayatını kaybetti.
6 kişi taburcu edilirken, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.
Bu arada, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'de metil alkolden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 14 kişiden 5'i hayatını kaybetti.
Mersin’de son bir haftada 14 kişi "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.