Mersin'de minibüs devrildi: Biri ağır 5 yaralı

Mersin'in  Tarsus ilçesinde hava yolu minibüsü şarampole devrildi. Kazada biri ağır, 5 personeli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-400 kara yolu Çukurova Uluslararası Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi.

Bir hava yolu firmasında görevli personeli taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, şarampole devrildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

